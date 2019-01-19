Есть ли в Грузии "свиной грипп"? - заявление ВОЗ

В настоящее время одним из часто задаваемых является вопрос о том, может ли "свиной грипп" перейти из Грузии в Азербайджан. Однако в Грузии нет вируса "свиного гриппа".

Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, сказала представитель Всемирной организации здравоохранения в Азербайджане Ханде Харманджи.

По ее словам, в Грузии в настоящее время распространен сезонный вирус гриппа.

"В целом же нынешняя ситуация в этом отношении, по сравнению с предшествующими годами, более спокойная. В лабораториях стран мира изучаются образцы вирусов гриппа, чтобы определить, не появился ли новый вирус. Важно знать, есть ли какие-либо изменения. Так как если появится новый вирус, то, как и в 2009 году, может возникнуть пандемия. Но на сегодня это не является предметом обсуждения", - добавила Харманджи.

Она отметила, что, согласно данным министерства здравоохранения, ситуация в Азербайджане в связи с распространением вирусов контролируется.