Есть ли в Грузии "свиной грипп"? - заявление ВОЗ
В настоящее время одним из часто задаваемых является вопрос о том, может ли "свиной грипп" перейти из Грузии в Азербайджан. Однако в Грузии нет вируса "свиного гриппа".
Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, сказала представитель Всемирной организации здравоохранения в Азербайджане Ханде Харманджи.
По ее словам, в Грузии в настоящее время распространен сезонный вирус гриппа.
"В целом же нынешняя ситуация в этом отношении, по сравнению с предшествующими годами, более спокойная. В лабораториях стран мира изучаются образцы вирусов гриппа, чтобы определить, не появился ли новый вирус. Важно знать, есть ли какие-либо изменения. Так как если появится новый вирус, то, как и в 2009 году, может возникнуть пандемия. Но на сегодня это не является предметом обсуждения", - добавила Харманджи.
Она отметила, что, согласно данным министерства здравоохранения, ситуация в Азербайджане в связи с распространением вирусов контролируется.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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