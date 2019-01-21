В Китае создали отель с бесконечными лестницами
Китайские архитекторы построили гостиницу, в основе стилизации которой лежат идеи картин знаменитого художника из Голландии Маурица Эшера.
Как передает Day.Az со ссылкой на Рамблер, отель получит название "Мечта и лабиринт". Он расположился на юге Китая в городе Гуйлинь.
Пока неизвестно, во сколько постояльцам может обойтись аренда номера.Архитекторы создали пространство, в котором именно благодаря лестницам, а также игре света, тени и цветовых решений, рождается иллюзия бесконечного помещения. Именно этим и славятся работы Эшера.
В основном комнаты окрашены в зеленые и розовые полунеоновые оттенки. Практически в каждом уголке отеля есть лестницы, некоторые из которых ведут в никуда.
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