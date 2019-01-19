Столкновение бомбардировщиков в России: в Японском море ведут поисковую операцию

В Японском море, над которым ранее столкнулись два российских бомбардировщика Су-34, продолжается операция по поиску четвертого летчика.

К участию в спасательной операции привлекли четыре рыболовецких судна, а также вертолеты. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, сообщили в приморском филиале морского спасательно-координационного центра, передает "Интерфакс".

"В составе поисковой группы аварийно-спасательное судно "Спасатель Заборщиков", которое координирует поиски, а также рыболовецкие суда "Электрон", "Неон", "Председатель Ганслеп", "Шанс-106" и "Флагман". Также задействованы вертолеты", - говорится в сообщении.

Стоит добавить, что в районе проведения операции сохраняется морозная погода - около 10 градусов ниже нуля, видимость составляет восемь миль, а высота волн - около полутора метров.

"Для судоходства это нормальная погода, даже, можно сказать, идеальная. Видимость хорошая, разве что температура некомфортная", - отметили спасатели.