В Израиле собака-поводырь помогает офицеру исполнять служебные обязанности

Собака-поводырь по кличке Нильс ходит на службу вместе со своей хозяйкой - 24-летней израильтянкой Хилой Маудой, офицером израильской военной прокуратуры. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, пишет издание Ynet.

Девушка слепа от рождения, но это не помешало ей с отличием окончить учебу на юридическом факультете, а затем пойти служить в Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) в армейскую прокуратуру. Вместе с ней на службу исправно ходит ее верный 3-летний пес Нильс.

Как пишет издание, он занимает ответственный и важный пост сопровождающего офицера военной прокуратуры военно-воздушных сил ЦАХАЛ, не каждому псу выпадает такая честь.

"Я не позволяю своей инвалидности стоять у меня на пути, не позволяю ей влиять на мою повседневную жизнь", - заявляет Хила. Еще на школьной скамье она знала, что не откажется от службы в армии. Дома она брала уроки по еврейскому праву, а потом начала обучение юриспруденции в университете, пишет издание. Кроме вождения автомобиля, нет ничего, что Хила не могла бы делать, как обычный зрячий человек.

Как и все девушки, Хила пошла служить в армию, окончила офицерские курсы и была распределена в военную прокуратуру ВВС ЦАХАЛ. "Мне всегда было ясно, что я пойду служить. Военная служба дает мне очень много, я не вижу причины от нее отказываться", - признается она.