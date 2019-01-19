Ужасное ДТП в России, двое погибших

Полиция выясняет обстоятельства ДТП во Владимире, где умерший за рулем водитель сбил насмерть пешехода. Об этом, как передает Day.Az, сообщил в субботу РИА Новости представитель управления МВД по региону.

Информация о происшествии на улице Верхняя Дуброва Владимира поступила полиции около 14.00 мск субботы.

"По предварительным данным, водитель автомобиля Great Wall во время управления своим транспортным средством потерял сознание, скончался прямо за рулем, в результате чего совершил наезд на одного пешехода. По итогам имеем двух скончавшихся - водитель автомобиля и пешеход", - сказал собеседник агентства.

На месте происшествия работают сотрудники полиции.

Представитель ведомства уточнил РИА Новости, что водитель - мужчина 1972 года рождения. Когда ему стало плохо, он выехал на тротуар. Погибший пешеход - мужчина 1945 года рождения.