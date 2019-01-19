Трамп рассказал о достижениях на посту президента за первые два года

Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что ни один президент США не сделал за два года на этом посту столько, сколько он. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Ньют Гингрич (бывший спикер палаты представителей конгресса США - ред.) только что заявил, что со времен Авраама Линкольна не было президента, к которому бы хуже или более несправедливо относились СМИ, чем к вашему любимому президенту, ко мне! В то же время, не было ни одного президента, кто сделал бы больше во время первых двух лет на этом посту", - написал Трамп в Twitter.

"Война" Трампа и СМИ, поддерживавших на выборах его оппонента Хиллари Клинтон, началась еще во время предвыборной кампании и значительно обострилась в последнее время. Наиболее частым объектом нападок со стороны Трампа оказывается телеканал CNN, который, в свою очередь, продолжает крайне критически освещать работу Трампа и его администрации.