Экс-премьер Афганистана вступил в борьбу за пост президента

Бывший премьер-министр Афганистана, лидер Исламской партии Гульбеддин Хекматияр в субботу выдвинул свою кандидатуру на участие в президентских выборах 2019 года.

Президентские выборы в Афганистане назначены на 20 июля 2019 года. Согласно графику Независимой избирательной комиссии, процесс регистрации кандидатов завершится 20 января, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.



Исламская партия Афганистана - политическая партия, основанная в 1976 году Хекматияром и представляющая интересы пуштунов. Хекматияр заявил, что баллотируется в президенты как независимый кандидат и не выступает за "формирование альянсов". Он добавил, что "правительство является причиной продолжающейся войны" в стране, поэтому "система должна измениться", но мирным путем.

По данным телеканала, Хекматияр стал десятым зарегистрировавшимся кандидатом. Среди тех, кто уже вступил в президентскую гонку, лидер партии "Национальный конгресс Афганистана" Латиф Педрам, бывший активист Народно-демократической партии Афганистана Мохаммад Хаким Торсун, бывший министр иностранных дел Залмай Расул, бывший министр внутренних дел Нур Уль Хак Улюми, бывший советник президента Афганистана по вопросам национальной безопасности Мохаммад Ханиф Атмар и глава Фонда Масуда Ахмад Вали Масуд.



Как сообщает телеканал 1TV, партия "Исламское общество Афганистана" в субботу объявила своим кандидатом в президенты премьер-министра Афганистана Абдуллу Абдуллу.

Действующий президент страны Ашраф Гани пока не зарегистрировался как кандидат на выборах. Как сообщают источники телеканала, министр внутренних дел Амрулла Салех в субботу покинул свой пост, который занял всего около месяца назад, чтобы выдвинуться в качестве премьер-министра в команде Гани.

