Лайнер WestJet выкатился за пределы взлетной полосы в Канаде

Лайнер авиакомпании WestJet выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Эдмонтона (провинция Альберта). Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в субботу сообщил телеканал CTV.

На борту, который готовился к вылету в город Виктория (провинция Британская Колумбия), находились 77 человек, они не пострадали. Причиной инцидента стало обледенение взлетно-посадочной полосы. Пассажиры и экипаж были доставлены назад в аэропорт на автобусах.

По данным телеканала, часть пассажиров уже улетела другим бортом, остальные вылетят в ближайшее время.

Расследованием инцидента занимаются специалисты Совета по безопасности на транспорте Канады.