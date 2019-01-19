Иранский генерал: США поддерживают "ИГ" в Афганистане

Глава Центра стратегических исследований армии Ирана бригадный генерал Ахмад Реза Пурдастан заявил, что тысячи боевиков "Исламского государства" в Афганистане получают поддержку США и региональных держав, передает агентство Fars News, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Огромное число боевиков ИГ, почти семь тысяч, находятся на территории Афганистана, поставки оружия (боевикам) финансируются Саудовской Аравией и ОАЭ, а американцы используют их (террористов) в качестве рычага давления на Иран, Россию и Китай", - заявил Пурдастан.

Он также подчеркнул, что благодаря хорошей работе разведслужб страны, Ирану "точно известно" местонахождение террористов.

В мае помощник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи генерал-майор Яхья Рахим Сафави заявил, что США переправляют боевиков террористической группировки "Исламское государство" в Афганистан. До этого глава генштаба Ирана Мохаммад Бакери заподозрил США в переброске боевиков, в том числе террористов ИГ, в Афганистан. Схожую точку зрения высказывал бывший глава минобороны Ирана Ахмад Вахид, заявлявший, что "западные силы" после поражения ИГ в Сирии и Ираке перебрасывают боевиков группировки в Афганистан и Среднюю Азию.

