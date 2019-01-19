Журналисты организовали митинг в Париже против насилия в адрес работников СМИ

Несколько десятков редакторов и корреспондентов разных изданий собрались на площади Республики в центре Парижа, чтобы выразить протест против насильственных действий в адрес работников СМИ во время освещения демонстраций. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщает в субботу телеканал BFMTV.

Участники акции выстроились в центре площади, держа в руках бумажные листы с буквами, из которых составили надпись: "Свободны информировать" (Libres d'informer).

В пятницу международная организация "Репортеры без границ" запустила петицию с призывом к гражданам помочь положить конец нападениям на журналистов, а также оскорблениям и угрозам в их адрес. Причем речь идет не только об агрессии со стороны участников протестов, но и со стороны полиции. "У граждан есть право протестовать, у журналистов - право информировать, на благо всех", - гласит слоган интернет-кампании, собравшей за день порядка 5 тыс. подписей. Ее поддержали центральные телеканалы, включая BFMTV, CNews, TF1, France 2, а также многие радиостанции и печатные издания.