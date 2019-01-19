Яйцо-рекордсмен Instagram "треснуло"

19 января 2019 19:12

Аккаунт @world_record_egg, опубликовавший самый популярный пост в истории Instagram, разместил новое фото, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В начале января создатель аккаунта опубликовал фото куриного яйца и предложил пользователям побить рекорд соцсети по лайкам. За несколько недель яйцо стало самым популярным изображением в Instagram, набрав более 26 миллионов лайков, а сейчас их уже больше 49 миллионов.

На аккаунт "яйца" подписались почти восемь миллионов человек, после чего его владелец разметил новое изображение. Теперь на яйце-рекордсмене появилась "трещина".

Публикацию оценили более четырех миллионов человек. В комментариях некоторые в шутку посоветовали "яйцу" вести себя осторожнее во избежание новых трещин.

Предыдущий рекорд Instagram принадлежал модели Кайли Дженнер, опубликовавшей снимок новорожденной дочери.
 

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