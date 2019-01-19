Из-за снегопадов в США отменены 2 тысячи рейсов

19 января 2019 19:54

Около двух тысяч рейсов отменены в США из-за сильных снегопадов, сообщает CNN, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По имеющимся данным, наибольшие проблемы возникли у пассажиров на Среднем Западе и Северо-востоке США.

Также сообщается, что в аэропорту Омахи, штат Небраска, самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, из-за этого аэропорт пришлось полностью закрыть на несколько часов.

Как отмечается, никто из 150 пассажиров самолета в результате инцидента не пострадал.

Синоптики в США предупреждают, что в ближайшие сутки сильные снегопады продолжатся.

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