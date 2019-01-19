Сын Шумахера официально стал членом команды "Феррари"

Немецкий гонщик Мик Шумахер официально присоединился к академии "Феррари". Об этом он сообщил в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Шумахер в прошлом сезоне стал чемпионом в категории "Формула-3". В грядущем сезоне 19-летний автогонщик будет выступать в "Формуле-2".

"Я в восторге от того, что стал частью команды "Феррари". Я сделаю все, чтобы осуществить свою мечту - попасть в "Формулу-1". "Феррари" занимает большое место в моем сердце, а также в нашей семье", - написал он.

Также немец выложил официальное письмо, в котором сообщается о его присоединении к команде "Феррари".