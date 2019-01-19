Сын Шумахера официально стал членом команды "Феррари"

19 января 2019 20:17

Немецкий гонщик Мик Шумахер официально присоединился к академии "Феррари". Об этом он сообщил в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Шумахер в прошлом сезоне стал чемпионом в категории "Формула-3". В грядущем сезоне 19-летний автогонщик будет выступать в "Формуле-2".

"Я в восторге от того, что стал частью команды "Феррари". Я сделаю все, чтобы осуществить свою мечту - попасть в "Формулу-1". "Феррари" занимает большое место в моем сердце, а также в нашей семье", - написал он.

Также немец выложил официальное письмо, в котором сообщается о его присоединении к команде "Феррари".

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2019 Day.Az