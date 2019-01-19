Во Франции около 27 тысяч человек участвуют в акциях "желтых жилетов"

Порядка 27 тысяч человек участвуют в протестах "желтых жилетов" по всей Франции, семь тысяч протестуют в Париже, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на министерство внутренних дел страны, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Это уже десятая по счету суббота, когда в Париже и других французских городах проходят акции протеста "желтых жилетов", зачастую сопровождающиеся беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией. Ранее сообщалось, что в связи с акциями протеста были мобилизованы 80 тысяч полицейских.



По данным на 14.00 по местному времени, по всей стране в акциях "желтых жилетов" участвовали 27 тысяч человек, а в Париже - 7 тысяч.

Отмечается, что в прошлую субботу в это же время число протестующих во Франции превышало 30 тысяч, в Париже в акциях участвовали 8 тысяч человек.

Масштабные протесты "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин. Недовольные социальной политикой французских властей участники движения продолжают выходить на улицы по всей стране, несмотря на объявленные руководством Франции меры для успокоения обстановки.

