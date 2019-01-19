Отложены съемки третьей части «Фантастических тварей»

Кинокомпания Warner Bros. перенесла съемки третьей части фильма "Фантастические твари" с июля 2019 года на позднюю осень. Об этом пишет Variety со ссылкой на представителя компании, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Более точные сроки съемок Warner Bros. не указала.

Предполагалось, что фильм выйдет на экраны в ноябре 2020 года, однако теперь эта дата под вопросом.

"Фантастические звери и где они обитают" вышел 18 ноября 2016 года, а его продолжение - "Фантастические звери: преступления Гиндельвальда" - 16 ноября 2018 года.