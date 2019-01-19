«Манчестер Юнайтед» одержал седьмую победу под руководством Сульшера

"Манчестер Юнайтед" одолел "Брайтон" в матче 23-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Встреча завершилась со счетом 2:1. В составе победителей отличились Поль Погба и Маркус Рэшфорд.

Эта победа стала седьмой для "красных дьяволов" под руководством Уле Гуннара Сульшера.

Таким образом, команда благодаря трем набранным очкам обошла лондонский "Арсенал" в турнирной таблице чемпионата Англии и теперь занимает пятое место.

Англия. Премьер-лига. 23-й тур

"Манчестер Юнайтед" (Стретфорд) - "Брайтон" ( Брайтон-энд-Хов) - 2:1 (2:0)

Голы: 1:0 - Погба, 27; 2:0 - Рашфорд, 42; 2:1 - Гросс, 72