Глава мирового хоккея не хочет проводить ЧМ в Америке

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель объяснил, почему не хочет проводить чемпионат мира в Америке. передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"На мой взгляд, не стоит в ближайшее время устраивать чемпионаты миры по хоккею в Северной Америке. Мы опасаемся, что это может совпасть по датам с Кубком Стэнли.

А чемпионат мира - это в большей степени европейский турнир. Существенная разница во времени может сделать неудобным просмотр для болельщиков из Европы.

В 2023 году чемпионат мира пройдет в России, в 2024-м, скорее всего, в Чехии, а в 2025-м - в Швеции".

Напомним, что мировое первенство 2018 года проходило в Дании.