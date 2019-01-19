В Британии дроны более 100 раз «угрожали» самолетам в 2018 году
19 января 2019 21:47 127
В 2018 году в Великобритании дроны 120 раз опасно сближались с самолетами, пишет газета The Times со ссылкой на управление гражданской авиации, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным управления, этот показатель вырос на 29% по сравнению с прошлым годом.
Замминистра транспорта Великобритании Элизабет Сагг отметила, что действия людей, которые управляли дронами, "были не только безответственными, но и незаконными". Она напомнила, что создание угрозы воздушному судну с применением дронов является уголовно наказуемым преступлением.
Ранее телеканал Sky News сообщал, что аэропорт Хитроу могут "вооружить" средствами борьбы с дронами.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!