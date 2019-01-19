СМИ узнали о плане Трампа по прекращению шатдауна

Президент США Дональд Трамп предложит демократам компромисс для завершения бюджетного кризиса, пишет Axios, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным портала, глава государства попросит выделить 5,7 миллиарда долларов на строительство стены на границе с Мексикой в обмен на принятие законодательства, защищающего права детей-иммигрантов, а также лиц, находящихся под временной защитой властей. Сообщается, что об этом президент объявит в субботу.



Предложение Трампа подготовили вице-президент США Майкл Пенс и старший советник главы государства Джаред Кушнер.

Издание отмечает, что план хозяина Белого дома нацелен на демонстрацию готовности к переговорам, однако демократы едва ли поддержат его идею.

Около четверти американских федеральных учреждений приостановили работу с 22 декабря из-за отсутствия одобренного бюджета. Камнем преткновения является строительство стены на границе с Мексикой: Трамп отказывается подписывать бюджет без дополнительных ассигнований на пограничную безопасность и возведение стены, а демократы в конгрессе отказываются выделять эти средства.

