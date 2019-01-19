«Ливерпуль» одолел «Кристал Пэлас» благодаря дублю Салаха
19 января 2019 22:25 215
"Ливерпуль" одержал победу над "Кристал Пэлас" в матче 23-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Встреча завершилась со счетом 4:3. В составе победителей голы оформили Мохамед Салах, Роберто Фирмино и Садио Мане. У проигравших забили в ворота соперников Эндрос Таунсенд и Джеймс Томкинс.
На данный момент "Ливерпуль" занимает третье место в турнирной таблице АПЛ с 60 очками, в то время как "Кристал Пэлас" с 22 набранными очками идет четырнадцатым.
Англия. Премьер-лига. 23-й тур
"Ливерпуль" (Ливерпуль) - "Кристал Пэлас" (Лондон) - 4:3 (0:1)
Голы: 0:1 - Таунсенд, 34; 1:1 - Салах, 46; 2:1 - Фирмино, 53; 2:2 - Томкинс, 65; 3:2 - Салах, 75; 4:2 - Мане, 90+3; 4:3 - Мейер, 90+5
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