«ПСЖ» забил девять мячей в ворота «Генгама» в матче Лиги 1

Французский "ПСЖ" одержал победу над "Генгамом" в матче 21-го тура чемпионата Франции, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Встреча завершилась со счетом 9:0. Голы оформили Неймар, записавший на свой счет дубль, а также отметившиеся хет-триками Килиан Мбаппе и Эдинсон Кавани. Завершил серию забитых мячей Том Менье.

Данная игра позволила Мбаппе и Кавани занять два первых места в списке лучших бомбардиров Лиги 1, а сам столичный клуб увеличил отрыв от идущего вторым "Лилля" до 13 очков.

Франция. Лига 1. 21-й тур

"ПСЖ" (Париж) - "Генгам" (Генган) - 9:0 (3:0)

Голы: 1:0 - Неймар, 11; 2:0 - Мбаппе, 37; 3:0 - Мбаппе, 45; 4:0 - Кавани, 59; 5:0 - Кавани, 66; 6:0 - Неймар, 68; 7:0 - Кавани, 75; 8:0 - Мбаппе, 80; 9:0 - Менье, 83