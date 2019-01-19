Столкновения в Триполи: погиб фотограф Ассошиэйтед Пресс

Фотограф, работавший на новостное агентство Ассошиэйтед Пресс, убит в ходе столкновений в столице Ливии Триполи, сообщает RT со ссылкой на источники.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 13 человек погибли, 52 ранены в вооруженных столкновениях в Триполи, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.



Как передает RT, убит фотограф Мухаммад бен Халифа (Mohamed Ben Khalifa), который работал на Ассошиэйтед Пресс во время боестолкновений между силами обороны Триполи и "Седьмой бригадой".

С минувшей среды к югу от ливийской столицы в районе Каср бен Гашир, дороги Вади эр-Рабиа и Халлет эль-Форджан, а также в районе аэропорта Триполи проходят столкновения между силами защиты Триполи, относящимися к правительству национального согласия Ливии, и силами седьмой бригады.

После свержения и убийства Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии начался политический кризис. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с ЛНА во главе с Хафтаром, которая ведет затяжную войну с боевиками. ООН предлагает весной 2019 года провести всеобщие выборы в Ливии, по результатам которых должны быть сформированы легитимные и общепризнанные органы власти.

