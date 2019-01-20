В Калифорнии стартовала сверхтяжелая ракета-носитель Delta IV-Heavy
20 января 2019 00:31 159
Ракета-носитель Delta IV-Heavy с разведывательным спутником США стартовала в Калифорнии, трансляцию ведет компания United Launch Alliance (ULA), передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Старт ракеты был дан в 22:10 мск в субботу с космодрома Ванденберг в Калифорнии.
Запуск ранее откладывался несколько раз из-за технических проблем и неблагоприятных погодных условий.
Ракета выводит на орбиту спутник для Национального управления военно-космической разведки США, подробности миссии, получившей название NROL-71, засекречены.
Для принадлежащей ULA ракеты-носителя Delta IV-Heavy этот старт стал 11-м за историю ее использования.
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