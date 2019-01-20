Столкновение двух автобусов в Боливии: погибли более 20 человек

20 января 2019 07:13

В Боливии в результате столкновения двух автобусов погибли 22 человека. Об этом пишет El Dictamen со ссылкой на представителей полиции, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отмечается, еще 37 человек получили ранения, есть пострадавшие в тяжелом состоянии.

Уточняется, что авария произошла в горах на извилистой дороге, которая соединяет города Орури и Потоси. Reuters сообщает, что столкновение автобусов произошло на высоте более 3,5 тыс. км.

По предварительной информации, причиной аварии стало превышение скорости водителем одного из автобусов. Также не исключается версия о выезде одного из транспортных средств на встречную полосу.

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