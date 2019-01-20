В ряде городов США прошли "женские марши" протеста

"Женские марши" протеста прошли в субботу во многих городах США, сообщили организаторы, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Участники шествий призывали к соблюдению прав женщин, расовых и сексуальных меньшинств, а также выражали протест против политики президента Дональда Трампа. Многие из участников поддерживают Демократическую партию, но шествия не имеют организационной связи с демократами.



Это уже третий ежегодный марш. Начало было положено многомиллионными шествиями протеста в январе 2017 года, на следующий день после инаугурации Трампа. В 2019 году участников было во много раз меньше, а между организаторами возникли разногласия. И если в Вашингтоне на митинге насчитывались тысячи человек (два года назад было более полумиллиона), то в Нью-Йорке шествие, как можно судить по фотографиям в соцсетях, привлекло всего несколько сотен. По данным Seattle Times, на шествие в столице штата Вашингтон пришло около пяти тысяч человек против 100 тысяч два года назад.

Во многих городах были организованы сразу несколько враждующих друг с другом шествий, организаторы которых спорили о лидерстве в движении. Расколу среди организаторов способствовало и то, что соосновательницу протестного движения Тамику Мэллори обвинили в связях с "Нацией ислама" и в нежелании осудить антисемитские высказывания лидера этой секты Луиса Фаррахана.

Несмотря на спад активности протестов, их организаторы за прошедшие два года достигли ряда своих политических целей. На промежуточных выборах в конгресс демократы впервые за восемь лет получили контроль над палатой представителей. Кроме того, в палату представителей было избрано рекордное число женщин - более 130, большинство из них от Демократической партии.

