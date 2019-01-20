В США три человека погибли из-за снегопада

Три человека погибли, двое пострадали в вызванных снегопадом авариях в США с пятницы, сообщают местные СМИ, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным телеканала Fox 6 Now, два человека погибли, двое пострадали в аварии в пятницу вечером в штате Висконсин. Власти расследуют причину ДТП, при этом отмечается, что в момент инцидента дорога была скользкой и покрытой снегом.



В свою очередь издание Wichita Eagle пишет, что в субботу в штате Канзас произошла авария, жертвой которой стал 25-летний водитель автомобиля с плужным снегоочистителем.

В ноябре и декабре 2018 года сильные снегопады на территории США уже приводили к отмене и задержкам тысяч авиарейсов, отключению электроэнергии и человеческим жертвам. В конце декабря предупреждение о снегопадах и метелях получили свыше 20 миллионов американцев.

