Арабская коалиция нанесла серию авиаударов по столице Йемена

Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией нанесла серию авиаударов по позициям повстанцев из движения "Ансар Алла" (хуситов) в столице Йемена - Сане, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как говорится в заявлении коалиции, которое передал саудовский телеканал "Аль-Ихбария", удары по позициям хуситов в Сане, в частности по местам запусков беспилотников, стали ответом на атаку против военной базы Аль-Анд в провинции Лахдж десять дней назад, где во время военного парада погибли многие высокопоставленные офицеры йеменской армии и служб безопасности. Ранее повстанцы подтвердили совершение атаки на базу Аль-Анд с помощью беспилотников.



За несколько часов до начала атаки коалиция и правительство Йемена обратились к йеменцам с просьбой держаться подальше от позиций хуситов, отмечается в заявлении.

По информации телеканала "Аль-Арабия", ударам подверглись позиции хуситов на северо-западе Саны. В частности, коалиция нанесла удар по тренировочному лагерю, а также по подразделению системы ПРО хуситов в районе Джадар в Сане и военно-воздушной базе Дулейми, откуда запускаются беспилотники для атак на позиции йеменских проправительственных сил. Кроме того, воздушной атаке подвергся дом президента, где расположился тренировочный лагерь.



В то же время подконтрольный хуситам телеканал "Аль-Масира" сообщил, что самолеты коалиции нанесли два удара по продовольственной фабрике на севере Саны, а в результате авиаобстрела района Джадар пострадали жилые дома. Как заявил представитель министерства по правам человека в правительстве хуситов, "удары по жилым районам Саны, где полно мирного населения и вынужденных переселенцев, и другим провинциям Йемена нарушают международное гуманитарное право". По его словам, удары по Йемену - результат поддержки и поощрения со стороны США Саудовской Аравии и ОАЭ.

Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией. В декабре 2018 года стороны конфликта в Йемене впервые за несколько лет встретились за столом переговоров, которые были организованы под эгидой ООН в Швеции. Им удалось достигнуть ряда важных соглашений, в частности об обмене пленными, прекращении огня в городе-порте на Красном море Ходейде и передаче его хуситами под контроль ООН.

