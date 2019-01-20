В Северной Ирландии взорвался автомобиль

20 января 2019 08:02

Взрывное устройство в автомобиле, предположительно, взорвалось в Северной Ирландии, сообщает издание Belfast Live, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как пишет издание, в субботу вечером очевидцы города Дерри слышали "громкий взрыв". Полиция опубликовала фотографию, на которой изображен горящий автомобиль.

В полиции в свою очередь отметили, что на данный момент информации о пострадавших нет. Правоохранители проводят эвакуацию, так как в районе есть еще один автомобиль, который кажется полиции подозрительным.

Полиция Северной Ирландии сообщила в Twitter, что проводится "первоначальное следствие" в связи с инцидентом.
 

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