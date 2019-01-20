Франция потребовала от Японии объединить Renault и Nissan

Власти Франции потребовали от Японии объединить Renault и Nissan в единую компанию. Об этом сообщает Nikkei, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, представители Франции намерены найти нового председателя совета директоров Nissan вместо арестованного Карлоса Гона.

Как отмечается, Renault выступает за слияние с Nissan на фоне усложнившихся отношений между компаниями.

При этом нынешнее руководство Nissan против объединения с французским концерном.

Ранее сообщалось, что Карлоса Гона обвинили в незаконном получении почти €8 млн.