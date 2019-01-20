Франция потребовала от Японии объединить Renault и Nissan

20 января 2019 08:21

Власти Франции потребовали от Японии объединить Renault и Nissan в единую компанию. Об этом сообщает Nikkei, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, представители Франции намерены найти нового председателя совета директоров Nissan вместо арестованного Карлоса Гона.

Как отмечается, Renault выступает за слияние с Nissan на фоне усложнившихся отношений между компаниями.

При этом нынешнее руководство Nissan против объединения с французским концерном.

Ранее сообщалось, что Карлоса Гона обвинили в незаконном получении почти €8 млн.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2019 Day.Az