В США разбился легкомоторный самолет

20 января 2019 08:41

В американском штате Виргиния в результате крушения легкомоторного самолета погиб один человек. Об этом сообщает Fox7, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным телеканала, самолет разбился в городе Фредериксберг.

Как отмечается, самолет упал в поле около шоссе и загорелся.

В настоящее время эксперты федерального управления гражданской авиации США выясняют все обстоятельства происшествия.

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