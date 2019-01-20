В США разбился легкомоторный самолет

В американском штате Виргиния в результате крушения легкомоторного самолета погиб один человек. Об этом сообщает Fox7, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным телеканала, самолет разбился в городе Фредериксберг.

Как отмечается, самолет упал в поле около шоссе и загорелся.

В настоящее время эксперты федерального управления гражданской авиации США выясняют все обстоятельства происшествия.