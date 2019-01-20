В США разбился легкомоторный самолет
20 января 2019 08:41 130
В американском штате Виргиния в результате крушения легкомоторного самолета погиб один человек. Об этом сообщает Fox7, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным телеканала, самолет разбился в городе Фредериксберг.
Как отмечается, самолет упал в поле около шоссе и загорелся.
В настоящее время эксперты федерального управления гражданской авиации США выясняют все обстоятельства происшествия.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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