Три человека погибли на дорогах США из-за снегопадов

Три человека погибли в Висконсине и Канзасе в результате аварий на дорогах, вызванных снегопадами, образованием заносов и наледи на дорогах. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщила газета The New York Times.

По ее данным, два человека погибли в минувшую пятницу в Висконсине, когда их автомобиль выехал на скорости с дорожного полотна и врезался в дерево на обочине. В субботу еще один автовладелец умер в ДТП близ города Канзас-Сити.

Власти штатов, расположенных в центральной части и на северо-востоке США, настоятельно рекомендовали воздерживаться от поездок на личном транспорте. Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо в субботу временно запретил вождение автофургонов с прицепами и автобусов на большей части дорог штата. Мобилизована вся имеющаяся в наличии спецтехника для уборки снега, а также приведены в состояние готовности 450 служащих Национальной гвардии. В Пенсильвании введен режим чрезвычайной ситуации.

Неблагоприятные погодные условия привели к ряду инцидентов в аэропортах страны. Так, в аэропорту Чикаго (штат Иллинойс) самолет авиакомпании United Airlines выкатился за пределы рулежной дорожки, пострадавших нет. Схожий случай произошел с бортом Southwest Airlines после приземления на аэродроме в Омахе.

Как уточняется на сайте FlightAware, отслеживающем передвижения воздушных судов, непогода привела к отмене в США в субботу 2063 рейсов. Еще 2491 рейс был отложен.