Рядом со зданием суда в Ирландии взорвался автомобиль - ФОТО

Автомобиль взорвался в субботу вечером рядом со зданием суда в центре Лондондерри. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщает телеканал Sky News.

Городская полиция, опубликовавшая фотографию горящего автомобиля, подозревает, что он мог быть заминирован.

Позднее местное управление полиции Северной Ирландии сообщило в своем Facebook, что в результате произошедшего никто не пострадал.

"Насколько нам известно, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Полиция также попросила жителей близлежащих домов временно их покинуть, так как еще один автомобиль вызвал подозрения у полицейских. К настоящему моменту он проверен, взрывчатки в нем не обнаружено. Въезд на улицу Бишоп-стрит в центре Лондондерри, на которой был припаркован взорвавшийся автомобиль, по-прежнему перекрыт.

О причинах произошедшего пока не сообщается. При этом глава МИД Республики Ирландия Саймон Коувени в своем Twitter уже осудил произошедшее как "террористический акт".