В Сербии прошли антиправительственные демонстрации

Антиправительственные акции протеста прошли в субботу в нескольких городах Сербии, в том числе в Белграде, Нише, Нови-Саде, Крагуеваце, Кралеве, Прокупле, Горни-Милановаце и Сомборе. Наиболее массовая акция прошла в Белграде. Об этом, как передает Day.Az, сообщил корреспондент ТАСС с места событий.

Столичная демонстрация традиционно стартовала от площадки у философского факультета Белградского университета. Затем протестующие под лозунгами "Мы вместе с народом" и "Проснись, восстань, Сербия!" двинулись по центральным улицам столицы. Одним из требований собравшихся стала отставка президента Сербии Александара Вучича.

Антиправительственная манифестация была хорошо организована, во главе колонны следовали автомобили со звукоусиливающей аппаратурой, из которой звучали хиты сербского рока, а также традиционные для Балкан "протестные" композиции, в том числе сербский вариант песни "Ай, Кармела" (песня появилась еще в 1808 году во время сопротивления испанцев Наполеону, затем стала одним из символов борьбы республиканцев во время Гражданской войны в Испании (1936-1939)).

Сотрудники дорожной инспекции останавливали движение для прохода протестующих. Полицейских в форме на протесте не было. Министерство внутренних дел Сербии по состоянию на настоящее время не сообщало никаких данных о численности протестующих.

Эта акция стала седьмой по счету за последние два месяца. Поводом к началу протестов стало избиение одного из оппозиционеров Борко Стефановича в Крушеваце группой злоумышленников. Оппозиция в этой связи обвинила власть в создании атмосферы насилия и призвала своих сторонников выйти на улицы.