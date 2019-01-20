Мощное землетрясение у берегов Чили

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло неподалеку от побережья Чили. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Отмечается, что толчки были зафиксированы в 01.32 по времени UTC (04.32 мск) в 29 километрах от города Кокимбо. Очаг землетрясения залегал на глубине 54 километров.

О жертвах и пострадавших не сообщается.