Мощное землетрясение у берегов Чили
20 января 2019 10:14 132
Землетрясение магнитудой 6,8 произошло неподалеку от побережья Чили. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Отмечается, что толчки были зафиксированы в 01.32 по времени UTC (04.32 мск) в 29 километрах от города Кокимбо. Очаг землетрясения залегал на глубине 54 километров.
О жертвах и пострадавших не сообщается.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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