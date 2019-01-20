В окрестностях Дамаска прогремел взрыв

Взрыв произошел в пригороде сирийского Дамаска на автомобильной дороге. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает в воскресенье государственное агентство SANA.

По предварительным данным, речь идет о теракте, отмечает агентство.

Подробностей пока не приводится.