В окрестностях Дамаска прогремел взрыв

20 января 2019 11:32

Взрыв произошел в пригороде сирийского Дамаска на автомобильной дороге. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает в воскресенье государственное агентство SANA.

По предварительным данным, речь идет о теракте, отмечает агентство.

Подробностей пока не приводится.

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