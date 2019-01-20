В окрестностях Дамаска прогремел взрыв
20 января 2019 11:32 147
Взрыв произошел в пригороде сирийского Дамаска на автомобильной дороге. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает в воскресенье государственное агентство SANA.
По предварительным данным, речь идет о теракте, отмечает агентство.
Подробностей пока не приводится.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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