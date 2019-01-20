В Японии в возрасте умер старейший мужчина на планете
20 января 2019 12:21 309
Житель острова Хоккайдо Масадзо Нонака, который ранее был признан старейшим мужчиной на Земле, скончался в воскресенье в возрасте 113 лет. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщило агентство Kyodo.
Японец умер в своем доме в поселке Асёро.
Нонака родился в 1905 году. В последние годы он проживал вместе со своими внуками у подножия горы Мэакан на севере Хоккайдо. Его потомки управляют небольшим отелем на горячих источниках "Нонака онсэн" в этой местности.
Примечательно, что в рейтинге самых пожилых людей Нонака занимал примерно 30-е место. Все позиции перед ним принадлежат женщинам.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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