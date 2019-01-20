В Афганистане напали на конвой, есть погибшие и пострадавшие
20 января 2019 13:29 95
Восемь человек погибли, еще 10 пострадали в результате атаки на автомобильный конвой в провинции Логар на востоке Афганистана. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает агентство Khaama Press со ссылкой на местных чиновников.
По данным агентства, в конвое ехал губернатор провинции Логар и другие высокопоставленные чиновники. Губернатор и начальник разведывательного управления провинции не пострадали.
Агентство сообщило, что радикальное движение "Талибан" взяло ответственность за атаку.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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