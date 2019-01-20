В Афганистане напали на конвой, есть погибшие и пострадавшие

20 января 2019 13:29

Восемь человек погибли, еще 10 пострадали в результате атаки на автомобильный конвой в провинции Логар на востоке Афганистана. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает агентство Khaama Press со ссылкой на местных чиновников.

По данным агентства, в конвое ехал губернатор провинции Логар и другие высокопоставленные чиновники. Губернатор и начальник разведывательного управления провинции не пострадали. 

Агентство сообщило, что радикальное движение "Талибан" взяло ответственность за атаку.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2019 Day.Az