В России локомотив столкнулся с иномаркой на переезде

Локомотив грузового поезда в ночь на воскресенье столкнулся с легковым автомобилем, выехавшим на запрещающий сигнал светофора на переезд, в результате пострадали два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления ГИБДД.

ДТП произошло на железнодорожном переезде Новая Липовка на 273-м километре автодороги Саратов - Дубки - Новая Липовка в Саратовском районе Саратовской области.

"По предварительным данным, 32-летний водитель автомобиля Renault Duster выехал под запрещающий световой и звуковой сигнал на железнодорожный переезд, где столкнулся с локомотивом грузового состава № 3105. В результате ДТП водитель автомобиля и его 31-летний пассажир с травмами госпитализированы", - сказала собеседница агентства.

По факту автоаварии ГИБДД проводит проверку.