Пожар в горах Франции, есть жертвы

20 января 2019 14:09

Во французских Альпах два человека погибли и 14 пострадали в результате пожара на горнолыжном курорте Куршавель. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает BFM TV.

Пожар охватил двухэтажное здание около 04.30 по местному времени (06.30 мск), в этот момент там находились 60 работников.

По словам суб-префекта Альбервиля Фредерика Луазо, по предварительным данным, пожар произошел из-за халатности.

К тушению пожара привлечены около 70 пожарных.

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