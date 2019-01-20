Пожар в горах Франции, есть жертвы
20 января 2019 14:09 165
Во французских Альпах два человека погибли и 14 пострадали в результате пожара на горнолыжном курорте Куршавель. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает BFM TV.
Пожар охватил двухэтажное здание около 04.30 по местному времени (06.30 мск), в этот момент там находились 60 работников.
По словам суб-префекта Альбервиля Фредерика Луазо, по предварительным данным, пожар произошел из-за халатности.
К тушению пожара привлечены около 70 пожарных.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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