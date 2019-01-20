Пожар в горах Франции, есть жертвы

Во французских Альпах два человека погибли и 14 пострадали в результате пожара на горнолыжном курорте Куршавель. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает BFM TV.

Пожар охватил двухэтажное здание около 04.30 по местному времени (06.30 мск), в этот момент там находились 60 работников.

По словам суб-префекта Альбервиля Фредерика Луазо, по предварительным данным, пожар произошел из-за халатности.

К тушению пожара привлечены около 70 пожарных.