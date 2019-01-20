В Африне из-за взрыва двух бомб погибли десять человек
Жертвами двух взрывов в контролируемом турецкими ВС сирийском городе Африн стали 10 человек, ранены 18. Об этом, как передает Day.Az, заявил РИА Новости источник в оппозиционной "Свободной сирийской армии" (ССА).
"Десять человек погибли, 18 ранены в результате детонации двух взрывных устройств у кольца Кава. Целью первого из них стал автобус рядом с мостом Сарайя в Африне", - заявил источник.
Он отметил, что группировки "Свободной сирийской армии" (ССА) разминировали третье взрывное устройство в городе.
Ранее турецкое издание Daily Sabah со ссылкой на местные источники сообщило о четырех жертвах взрыва в Африне. По данным издания, в автобусе была установлена бомба, которая взорвалась, когда он выехал с вокзала. Отмечается, что взрыв произошел недалеко от офиса губернатора.
Город Африн на севере Сирии перешел под контроль турецкой армии и оппозиционной Свободной сирийской армии (ССА) в марте в результате их операции против формирований сирийских курдов.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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