Сирийские системы ПВО отразили израильскую атаку

Системы противовоздушной обороны Сирии отразили израильскую атаку на юге страны, заявил РИА Новости сирийский военный источник.

"Все ракеты сбиты, ни одна из них не достигла цели", - уточнил собеседник агентства.

По данным корреспондента гостелеканала Ikhbariya, ПВО Сирии сбила пять ракет в районе международного аэропорта Дамаска.

Предыдущая израильская атака была проведена в ночь на 12 января, в результате были повреждены склад в аэропорту Дамаска и несколько самолетов.

Тогда МИД Сирии в очередной раз потребовал от Организации Объединенных Наций принять меры для предотвращения атак Израиля. В открытых письмах к ООН ведомство заявило, что израильские власти пытаются уйти от решения внутренних проблем и пользуются "прикрытием" американской администрации.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, в свою очередь, признал факт агрессии, однако сообщил, что Израиль "не прекратит выдворение Ирана из Сирии".