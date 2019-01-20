Сирийские системы ПВО отразили израильскую атаку

20 января 2019 15:58

Системы противовоздушной обороны Сирии отразили израильскую атаку на юге страны, заявил РИА Новости сирийский военный источник.

"Все ракеты сбиты, ни одна из них не достигла цели", - уточнил собеседник агентства.

По данным корреспондента гостелеканала Ikhbariya, ПВО Сирии сбила пять ракет в районе международного аэропорта Дамаска.

Предыдущая израильская атака была проведена в ночь на 12 января, в результате были повреждены склад в аэропорту Дамаска и несколько самолетов. 

Тогда МИД Сирии в очередной раз потребовал от Организации Объединенных Наций принять меры для предотвращения атак Израиля. В открытых письмах к ООН ведомство заявило, что израильские власти пытаются уйти от решения внутренних проблем и пользуются "прикрытием" американской администрации.
Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, в свою очередь, признал факт агрессии, однако сообщил, что Израиль "не прекратит выдворение Ирана из Сирии".

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