Действующий глава Афганистана выдвинул кандидатуру на выборы президента

Действующий президент Афганистана Ашраф Гани зарегистрировался как кандидат на президентских выборах 2019 года. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Президентские выборы в Афганистане назначены на 20 июля. Согласно графику Независимой избирательной комиссии, процесс регистрации кандидатов завершится 20 января.

"Для меня честь зарегистрировать свою кандидатуру вместе (в команде - ред.) с Амруллой Салехом и Сарваром Данишем на июльских выборах. Поскольку мы - команда государственных строителей, наше внимание будет и впредь сосредоточено на построении сильного, самостоятельного государства. В этих усилиях мы не поставим под угрозу легитимность государства, служащего нашему народу", - написал Гани в Twitter.

Амрулла Салех, около месяца занимавший должность министра внутренних дел Афганистана, в субботу покинул свой пост, чтобы выдвинуться в качестве премьер-министра в команде Гани. Сарвар Даниш занимает пост второго вице-президента страны.

В президентскую гонку в Афганистане уже вступили лидер партии "Национальный конгресс Афганистана" Латиф Педрам, бывший активист Народно-демократической партии Афганистана Мохаммад Хаким Торсун, экс-министр иностранных дел Залмай Расул, бывший министр внутренних дел Нур Уль Хак Улюми, бывший советник президента Афганистана по вопросам национальной безопасности Мохаммад Ханиф Атмар, глава Фонда Масуда Ахмад Вали Масуд, бывший премьер-министр Афганистана Гульбеддин Хекматияр, а также экс-глава Национального директората безопасности Рахматулла Набиль.