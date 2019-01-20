В Бейруте прошла многотысячная демонстрация

Около двадцати тысяч граждан вышли на демонстрацию, организованную компартией Ливана в Бейруте, на фоне проходящего саммита экономического и социального развития Лиги арабских государств, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Мы организовывали этот митинг до саммита ЛАГ, но когда стала известна дата саммита и она совпала с митингом, это оказалось даже лучше. Наш митинг стал посланием тем руководителям, которые сейчас заседают. Ведь во многих арабских странах экономическая и социальная обстановка еще хуже чем в Ливане, и люди выходят на улицы", - рассказал РИА Новости член политотдела компартии Ливана Омар Диб.

По подсчетам организаторов, в демонстрации приняли участие до 20 тысяч человек. "Количество превзошло ожидания. Так как к организации демонстрации присоединились общественные организации и политические силы, это стал митинг не только компартии", - отметил Диб.

Участники митинга выступили против экономической политики руководства страны, обвинив их в умышленном создании финансового кризиса, необоснованного роста цен и низких зарплат.

"Правительство должно нести ответственность за свою политику и любое принятое решение, которое создает давление и может привести к взрыву. Любой общественный взрыв будет на совести руководящих политиков", - заявил генеральный секретарь коммунистической партии Ливана Ханна Гхариб.