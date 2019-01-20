Израильские военные заявили о перехвате ракеты, выпущенной из Сирии

Израильские военные перехватили ракету, которая была выпущена по контролируемой ими части Голанских высот на границе с Сирией. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщила армейская пресс-служба.

Пресс-релиз был распространен вскоре после того, как сирийцы объявили об отражении израильского ракетного обстрела южных районов страны.

"Ракета, выпущенная по северной части Голанских высот, была перехвачена системой ПРО "Железный купол"", - сказано в сообщении.

В прошлом израильтяне не раз задействовали ПРО для перехвата зенитных ракет, используемых сирийскими военными при отражении налетов военно-воздушных сил еврейского государства.