Израильские военные заявили о перехвате ракеты, выпущенной из Сирии
20 января 2019 16:50 211
Израильские военные перехватили ракету, которая была выпущена по контролируемой ими части Голанских высот на границе с Сирией. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщила армейская пресс-служба.
Пресс-релиз был распространен вскоре после того, как сирийцы объявили об отражении израильского ракетного обстрела южных районов страны.
"Ракета, выпущенная по северной части Голанских высот, была перехвачена системой ПРО "Железный купол"", - сказано в сообщении.
В прошлом израильтяне не раз задействовали ПРО для перехвата зенитных ракет, используемых сирийскими военными при отражении налетов военно-воздушных сил еврейского государства.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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