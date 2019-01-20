В Чечне тысячи людей остались без света
20 января 2019 17:01 213
Около 122,5 тысяч человек в Чечне остались без электроснабжения из-за неисправности в электротехническом оборудовании, сообщает Минэнерго РФ.
Как следует из сообщения министерства, действием защит отключилась электросеть из-за неисправности на подстанции.
"Без электроснабжения остались бытовые потребители Урус-Мартановского района, около 122,5 тысячи человек. Мощность отключенных потребителей - 29 МВт", - говорится в сообщении ведомства.
Температура наружного воздуха 8ºС. Ведомство отмечает, что ведутся аварийно-восстановительные работы.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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