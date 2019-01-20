ПВО уничтожили семь ракет при израильском авиаударе по аэропорту в Дамаске
20 января 2019 17:44 201
Зенитные ракетные комплексы "Панцирь" и "Бук" в ходе отражения авиаудара ВВС Израиля по аэропорту в Дамаске уничтожили семь ракет. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает Национальный центр управления обороной РФ.
Отмечается, что 20 января в 13.32 четыре самолёта F-16 ВВС Израиля из акватории Средиземного моря нанесли удар авиационными управляемыми ракетами по Сирии, в частности, по аэропорту Дювали на юго-востоке Дамаска.
"Зенитные ракетные комплексы "Панцирь" и "Бук" уничтожили семь израильских ракет", - говорится в сообщенииСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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