ПВО уничтожили семь ракет при израильском авиаударе по аэропорту в Дамаске

Зенитные ракетные комплексы "Панцирь" и "Бук" в ходе отражения авиаудара ВВС Израиля по аэропорту в Дамаске уничтожили семь ракет. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает Национальный центр управления обороной РФ.

Отмечается, что 20 января в 13.32 четыре самолёта F-16 ВВС Израиля из акватории Средиземного моря нанесли удар авиационными управляемыми ракетами по Сирии, в частности, по аэропорту Дювали на юго-востоке Дамаска.

"Зенитные ракетные комплексы "Панцирь" и "Бук" уничтожили семь израильских ракет", - говорится в сообщении