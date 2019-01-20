Арабские страны повторят проект России

Участники саммита Лиги арабских государств (ЛАГ) по экономическому и социальному развитию в Бейруте объявили о планах создания Таможенного союза и Арабской зоны свободной торговли. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в воскресенье заместитель генерального секретаря ЛАГ Хусам Заки, который зачитал итоговый документ форума, одобренный делегациями 20 стран.

По его словам, на пути к интеграции члены арабского сообщества будут ориентироваться на программный документ ООН "Преобразование нашего мира: повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года".

"Важнейшей задачей является достижение продовольственной безопасности арабских стран и их гармоничное развитие в культурной, социальной и гуманитарной сферах", - подчеркнул Заки.

Египетский дипломат сообщил, что на форуме были дополнены разработанные ранее межарабские документы, в частности "Стратегия борьбы с бедностью в арабском мире" и "Стратегия устойчивого энергетического развития".

Президент Ливана Мишель Аун объявил о закрытии форума, который проходил под девизом "Процветание как фактор мира". Пятый экономический саммит ЛАГ пройдет в столице Мавритании в январе 2023 года.