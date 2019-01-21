В США чуть не сгорели три главных телеканала
21 января 2019 00:21 133
Пожар произошел в Вашингтоне в здании, где расположены новостные студии телеканалов Fox News, MSNBC и C-SPAN, как передаёт Day.Az со ссылкой на РИА Новости сообщила в Twitter столичная пожарная охрана.
Пожарные сообщили, что возгорание случилось, вероятно, из-за короткого замыкания, пострадавших не было. Огонь удалось потушить достаточно быстро.
Утренняя передача Fox News в результате состоялась в прямом эфире, но трансляция шла из студии местного подразделения телекомпании в другом районе.
Редактор C-SPAN Стив Скалли написал в Twitter, что студии его канала и Fox News сильно повреждены, а студию MSNBC в процессе тушения залили водой.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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