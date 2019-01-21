Сколько приходится ждать поезда в метро разных стран - ФОТО

21 января 2019 07:41

Day.Az со ссылкой на The Village показывает, сколько минут жителям разных стран приходится проводить в подземке, чтобы дождаться поезда в час пик.



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