Бык убил одного из лучших наездников в мире на глазах у зрителей - ВИДЕО

Во время выступления в США погиб один из лучших наездников на быках в мире. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, сообщает CBS Denver.

О гибели 25-летнего Мейсона Лоу (Mason Lowe) объявил в Twitter глава организации Professional Bull Riders Шон Глисон (Sean Gleason). Несчастный случай произошел на родео в американском городе Денвер, штат Колорадо,

По словам очевидцев, быку удалось сбросить наездника. Когда Лоу поднимался с земли, животное ударило его задними копытами по грудной клетке. Наездник встал, сделал несколько шагов к выходу и снова упал, схватившись за грудь. Его унесли с арены на носилках.

Лоу семь лет занимался родео на быке и занимал 20 место в рейтинге профессиональных наездников. Во время последнего сезона он одержал победу в 70 процентах выступлений.

Родео на быке считается самым опасным видом родео. Чтобы победить, нужно восемь секунд продержаться на спине животного при помощи одной веревки, один конец которой наброшен на его тело, а другой намотан на руку наездника.

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